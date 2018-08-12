На Украине задержали россиянина за съемку на мобильный телефон

Украинские военные задержали в Донбассе гражданина России, который снимал позиции силовиков на свой мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил Украины.

Российский гражданин приехал на Украине из Сургута как турист. Где именно был задержан россиянин, информации нет. При этом судя по опубликованным в Сети фотографиям паспорта россиянина, он является уроженцем Донецкой области.

Фотографии с мобильного телефона российского туриста сейчас изучают эксперты.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Береза заявил, что надо лишать украинского гражданства всех жителей "оккупированных территорий", которые размахивали российским триколором.