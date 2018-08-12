Видео, как три тюленя-безбилетника покатались на корабле

Видеозапись с тремя ленивыми тюленями, путешествующими на носу корабля, опубликована недавно в Сети. Дело происходило в районе Портленд-Бей в Австралии, на судне Polaris Melody. В Германии мужчина обратился в полицию из-за белки

Судя по записи, тюлени просто наслаждаются поездкой, лежа на носовом бульбе корабля.