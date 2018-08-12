Украинский депутат: всех, "схвативших триколор", надо лишить паспорта
12 августа 2018, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]
Лишать украинского гражданства надо всех жителей "оккупированных территорий", которые публично унижали Украину, размахивали российским триколором, считает депутат Верховной рады Юрий Береза.
При этом делать это надо автоматически, без следствия и суда. По словам депутата, не надо "тратить время и работы наших судов".
Юрий Береза отметил, что с гражданами Украины, которые получали российское гражданство "сознательно, но скрытно", должны работать спецслужбы, сообщает РИА Новости. А в отношении тех, кто принял российское гражданство якобы под давлением, нужно проводить расследование.
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