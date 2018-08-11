Почетный консул РФ оценил политику Ангелы Меркель в отношении США
11 августа 2018, 23:07 [ «Аргументы Недели» ]
Почетный консул РФ в Ганновере Хайно Визе оценил политику Меркель в отношении Соединённых Штатов. По его мнению, для реализации интересов Германии Берлин должен сотрудничать с Москвой.
«Мне кажется, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе последних встреч с президентом Трампом увидела, что при помощи нашей старой политики дипломатии мы не можем продвинуться дальше», - сообщил Визе. По словам консула, необходимо выдвигать собственные требования. Он также подчеркнул, что новые антироссийские санкции Соединённых Штатов усугубят и без того «стесненное положение немецких предприятий, которые работают в РФ», передают РИА Новости. При этом Хайно Визе отметил, что уже существуют проблемы с финансированием некоторых проектов из-за ранее введенных санкций Западом против России.
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