Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что российские военные ликвидировали беспилотник террористов, приближавшийся к базе "Хмеймим".

В рамках брифинга Цыганков подчеркнул, что штатные зенитные огневые средства в темное время суток уничтожили воздушную цель. Отмечается, что беспилотник в ударном снаряжении был запущен с территории Идлибской зоны деэскалации, которую в настоящий момент контролируют незаконные вооруженные формирования.

Подчеркивается, что в результате случившегося ни один человек не пострадал. Материальный ущерб базе нанесен не был, передает РИА "Новости".