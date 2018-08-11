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Беспилотник боевиков, приближавшийся к авиабазе "Хмеймим" в Сирии, уничтожен
11 августа 2018, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что российские военные ликвидировали беспилотник террористов, приближавшийся к базе "Хмеймим".
В рамках брифинга Цыганков подчеркнул, что штатные зенитные огневые средства в темное время суток уничтожили воздушную цель. Отмечается, что беспилотник в ударном снаряжении был запущен с территории Идлибской зоны деэскалации, которую в настоящий момент контролируют незаконные вооруженные формирования.
Подчеркивается, что в результате случившегося ни один человек не пострадал. Материальный ущерб базе нанесен не был, передает РИА "Новости".
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