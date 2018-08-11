Эмир Кустурица на церемонии закрытия АрМИ-2018 посвятил Шойгу песню
11 августа 2018, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирно известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица посвятил песню российскому министру обороны Сергею Шойгу. Деятель культуры лично представил собственную композицию на русском языке.
Кустурица в рамках церемонии закрытия Армейских международных игр посвятил песню Шойгу как идейному вдохновителю этих соревнований, передает РИА "Новости".
Режиссер признался, что много раз видел, как люди стреляют в других людей и убивают их, однако благодаря его другу Сергею Кужугетовичу Шойгу появились Армейские игры, в ходе которых слышна стрельба, но никто не погибает. Именно поэтому, по его мнению, композиция "Команданте" должна быть адресована именно главе Минобороны РФ.
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