Эмир Кустурица на церемонии закрытия АрМИ-2018 посвятил Шойгу песню

Всемирно известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица посвятил песню российскому министру обороны Сергею Шойгу. Деятель культуры лично представил собственную композицию на русском языке.

Кустурица в рамках церемонии закрытия Армейских международных игр посвятил песню Шойгу как идейному вдохновителю этих соревнований, передает РИА "Новости".

Режиссер признался, что много раз видел, как люди стреляют в других людей и убивают их, однако благодаря его другу Сергею Кужугетовичу Шойгу появились Армейские игры, в ходе которых слышна стрельба, но никто не погибает. Именно поэтому, по его мнению, композиция "Команданте" должна быть адресована именно главе Минобороны РФ.