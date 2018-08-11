В Мексике пассажиров самолета экстренно эвакуировали после сигнала о пожаре
11 августа 2018, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]
В международном аэропорту столицы Мексики пассажиры самолета были экстренно эвакуированы после сигнала о возгорании на борту. Согласно последней информации, лайнер оперативно покинули около 65 человек.
Отмечается, что сотрудники компании Aeromexico эвакуировали пассажиров при помощи надувных аварийных трапов. Как уточняет вечером в субботу, 11 августа, газета Milenio, воздушное судно должно было вылететь в курортный город Пуэрто-Вальярта, расположенный в штате Халиско.
К настоящему моменту данных о пострадавших не поступало. Самолет не имеет видимых повреждений. Представители авиакомпании пока не комментируют случившееся.
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