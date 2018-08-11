В Мексике пассажиров самолета экстренно эвакуировали после сигнала о пожаре

В международном аэропорту столицы Мексики пассажиры самолета были экстренно эвакуированы после сигнала о возгорании на борту. Согласно последней информации, лайнер оперативно покинули около 65 человек.

Отмечается, что сотрудники компании Aeromexico эвакуировали пассажиров при помощи надувных аварийных трапов. Как уточняет вечером в субботу, 11 августа, газета Milenio, воздушное судно должно было вылететь в курортный город Пуэрто-Вальярта, расположенный в штате Халиско.

К настоящему моменту данных о пострадавших не поступало. Самолет не имеет видимых повреждений. Представители авиакомпании пока не комментируют случившееся.