Новый антиправительственный митинг проходит в столице Румынии

Вечером в субботу, 11 августа, в столице Румынии Бухаресте проходит новый антиправительственный митинг. Согласно последней информации, вокруг центральной площади города перекрыто движение транспорта.

Как сообщают источники, на площади Победы сегодня собрались более пяти тысяч активистов, которые держат в руках флаги Румынии, Швеции, Испании, Бельгии, Великобритании, Канады и США.

Как отмечает агентство Agerpres, за порядком внимательно следят жандармы и сотрудники полиции. В центре Бухареста дежурят врачи "скорой помощи".

Митингующие требуют роспуска парламента страны, досрочных выборов, создания однопалатного парламента, а также независимости юстиции.