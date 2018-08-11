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Новый антиправительственный митинг проходит в столице Румынии

11 августа 2018, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Новый антиправительственный митинг проходит в столице Румынии
фото: pixabay.com

Вечером в субботу, 11 августа, в столице Румынии Бухаресте проходит новый антиправительственный митинг. Согласно последней информации, вокруг центральной площади города перекрыто движение транспорта.

На Окинаве 70 тысяч человек протестуют против переноса базы США

На Окинаве 70 тысяч человек протестуют против переноса базы США

Как сообщают источники, на площади Победы сегодня собрались более пяти тысяч активистов, которые держат в руках флаги Румынии, Швеции, Испании, Бельгии, Великобритании, Канады и США.

Как отмечает агентство Agerpres, за порядком внимательно следят жандармы и сотрудники полиции. В центре Бухареста дежурят врачи "скорой помощи". 

Митингующие требуют роспуска парламента страны, досрочных выборов, создания однопалатного парламента, а также независимости юстиции.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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В результате наводнений количество погибших в Индии выросло до 37 человек

В результате наводнений количество погибших в Индии выросло до 37 человек

В индийском штате Керала в результате наводнений увеличилось число погибших до 37. Как сообщает телеканал NDTV, были открыты более 500 лагерей для оказания экстренной помощи пострадавшим и более 15 тысяч человек были эвакуированы из районов, которые пострадали от наводнений.

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Эрдоган рекомендует гражданам Турции продать доллары и евро

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рекомендует жителям своей страны продавать доллары и евро. Ранее стало известно, что турецкая лира за сутки потеряла около 20 процентов своей стоимости.

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Глава японской делегации заявил, что "расскажет правду" о Крыме

Глава японской делегации, прибывшей в Крым, Мицухиро Кимура пообещал рассказать жителям своей страны "правду о полуострове". В составе группы, приехавшей в республику, в основном музыканты.

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Число погибших в лесных пожарах в Афинах достигло более 90 человек

Число жертв лесных пожаров в Афинах достигло более 90 человек. Об этом сообщает Пожарная охрана Греции в субботу. 31 человек с ожогами остаётся в больницах, включая восемь пострадавших, которые находятся в отделениях реанимации.

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В Германии мужчина обратился в полицию из-за белки

С весьма необычной просьбой о помощи к правоохранителям немецкого города Карлсруэ обратился один из местных жителей. Неизвестный мужчина по телефону требовал от полицейских избавления от навязчивой белки.

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В ФРГ появится агентство по кибербезопасности

В ФРГ появится агентство по кибербезопасности

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