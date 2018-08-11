В Сербии заявили, что они никогда не будут вводить санкции против России

Глава оборонного ведомства Сербии Александр Вулин в ходе двусторонней встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на Армейских международных играх сообщил, что Сербия не будет вводить санкции против России и никогда не станет участвовать в антироссийской истерии.

По словам Вулина, Россия и Сербия в самые трудные времена были друзьями. «Будут и в лучшие», - пообещал политический деятель.

«Как вы знаете, Сербия — большой друг России, и Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерии. Мы никогда не введем санкции против Российской Федерации», - заявил глава оборонного ведомства. При этом Вулин также подчеркнул, что Сербия не будет страной, которая отрицательно отзывается о Российской Федерации, передают РИА Новости.