В Сербии заявили, что они никогда не будут вводить санкции против России
11 августа 2018, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]
Глава оборонного ведомства Сербии Александр Вулин в ходе двусторонней встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на Армейских международных играх сообщил, что Сербия не будет вводить санкции против России и никогда не станет участвовать в антироссийской истерии.
По словам Вулина, Россия и Сербия в самые трудные времена были друзьями. «Будут и в лучшие», - пообещал политический деятель.
«Как вы знаете, Сербия — большой друг России, и Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерии. Мы никогда не введем санкции против Российской Федерации», - заявил глава оборонного ведомства. При этом Вулин также подчеркнул, что Сербия не будет страной, которая отрицательно отзывается о Российской Федерации, передают РИА Новости.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес