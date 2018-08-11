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Актер Джим Керри посмеялся над планами Дональда Трампа
11 августа 2018, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]
На своей странице в Twitter голливудский актёр Джим Керри посмеялся над космическими планами президента Соединённых Штатов. К своей записи артист опубликовал шарж, на котором Пенс и Трамп изображены в скафандрах.
«Ваше президентство все менее популярно? Тогда взывайте к космическим силам! Вперед к глупости и за ее пределы!», - написал комик. Свою публикацию он сопроводил шаржем, на котором американский президент Дональд Трамп и вице-президент США Майкл Пенс изображены в скафандрах с надписями «Космические силы».
Напомним, что 18 июня 2018 года глава Белого дома дал распоряжение о создании космических сил. В начале августа Майкл Пенс передал, что к 2020 году будет создано министерство космических сил в структуре Пентагона.
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