Актер Джим Керри посмеялся над планами Дональда Трампа

На своей странице в Twitter голливудский актёр Джим Керри посмеялся над космическими планами президента Соединённых Штатов. К своей записи артист опубликовал шарж, на котором Пенс и Трамп изображены в скафандрах.

«Ваше президентство все менее популярно? Тогда взывайте к космическим силам! Вперед к глупости и за ее пределы!», - написал комик. Свою публикацию он сопроводил шаржем, на котором американский президент Дональд Трамп и вице-президент США Майкл Пенс изображены в скафандрах с надписями «Космические силы».

Напомним, что 18 июня 2018 года глава Белого дома дал распоряжение о создании космических сил. В начале августа Майкл Пенс передал, что к 2020 году будет создано министерство космических сил в структуре Пентагона.