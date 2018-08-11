На Окинаве 70 тысяч человек протестуют против переноса базы США
11 августа 2018, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]
На Окинаве не менее 70 тысяч человек вышли в субботу, 11 августа, на митинг. Целью данной акции является протест против переноса американской авиационной базы в другую часть префектуры.
Ранее центральные власти Японии сообщили о планах перенести базу "Футэмма" в другое место, несмотря на категорические протесты местного руководства, передает Japan Times.
Согласно последней информации журналистов, участники данного массового митинга приняли резолюцию, которая призывает правительство передумать и не переносить авиабазу. Протестующие требуют, чтобы американские военные как можно скорее покинули Окинаву.
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