На Окинаве 70 тысяч человек протестуют против переноса базы США

На Окинаве не менее 70 тысяч человек вышли в субботу, 11 августа, на митинг. Целью данной акции является протест против переноса американской авиационной базы в другую часть префектуры.

Ранее центральные власти Японии сообщили о планах перенести базу "Футэмма" в другое место, несмотря на категорические протесты местного руководства, передает Japan Times.

Согласно последней информации журналистов, участники данного массового митинга приняли резолюцию, которая призывает правительство передумать и не переносить авиабазу. Протестующие требуют, чтобы американские военные как можно скорее покинули Окинаву.