Более 20 тысяч человек экстренно эвакуировали в пригороде Лос-Анджелеса

Более 20 тысяч человек были экстренно эвакуированы в пригороде Лос-Анджелеса. Согласно последней информации, данная мера была принята в связи с природным пожаром, который бушует к югу от города.

Пламя к настоящему моменту уничтожило уже около 13 домов и распространилось на площади не менее 80 квадратных километров. Специалисты отмечают, что огонь, с которым ведут борьбу 1,5 тысячи пожарных, угрожает тысячам зданий, передает сегодня агентство Associated Press.

Напомним, что в минувший четверг на округах Риверсайд и Ориндж, где зафиксированы наиболее мощные лесные пожары, было введено чрезвычайное положение.