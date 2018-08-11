Экс-сотрудница Белого дома утверждает, что Трамп проглотил секретный документ

Экс-директор по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением Омароса Маниголт-Ньюман заявила, что глава США Дональд Трамп прожевал и проглотил секретный документ.

Согласно информации бывшей сотрудницы администрации президента, Трамп после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете положил себе в рот какие-то бумаги, прожевал их и проглотил. Как отмечает издание The Washington Post, ссылаясь на слова Маниголт-Ньюман, эти документы, вероятно, были крайне важными.

В Белом доме не подтверждают эту информацию. Напомним, что сама Омароса Ньюман-Маниголт была едва ли не насильно выддворена из резиденции американского президента.