Экс-сотрудница Белого дома утверждает, что Трамп проглотил секретный документ
11 августа 2018, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-директор по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением Омароса Маниголт-Ньюман заявила, что глава США Дональд Трамп прожевал и проглотил секретный документ.
Согласно информации бывшей сотрудницы администрации президента, Трамп после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете положил себе в рот какие-то бумаги, прожевал их и проглотил. Как отмечает издание The Washington Post, ссылаясь на слова Маниголт-Ньюман, эти документы, вероятно, были крайне важными.
В Белом доме не подтверждают эту информацию. Напомним, что сама Омароса Ньюман-Маниголт была едва ли не насильно выддворена из резиденции американского президента.
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