Эстонские военные не смогли найти ракету, запущенную испанским истребителем

Эстонским военным не удалось найти место падения ракеты, которую в минувший вторник случайно запустил испанский истребитель. Специалисты крайне тщательно проверили район предполагаемого крушения.

В пресс-службе эстонских Сил обороны отметили, что военнослужащие при помощи металлодетекторов изучили площадь размером 600 квадратных метров, в также визуально осмотрели еще 200 гектаров, однако так и не нашли ракету или ее фрагменты, передает РИА "Новости".

Напомним, истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 7 августа случайно запустил боевую ракету, которая, пролетев 80 километров, столкнулась с землей.