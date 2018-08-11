Украинские военные расстреляли кладбище из миномета

Вооруженные силы Украины обстреляли кладбище в районе села Коминтерново из миномета. Об этом сообщил корреспондент АН, который находится на месте событий.

Куда именно целились украинские минометчики сказать сложно. Все три мины легли в районе местного кладбища на Коминтерново. Именно о них сообщало накануне представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации: «В период с 20:45 по 21:20 по населенному пункту Коминтерново украинской стороной было выпущено 3 мины калибром 120 миллиметров».

Вокруг кладбища находятся жилые дома, где живут люди. Многие из них пенсионного возраста.

— Даже не хочу говорить, — вместо ответа на вопрос корреспондента АН замахала руками Наталья, — каждый день, ведь каждый день стреляют! Какое тут перемирие?!

Наталья живет в Коминтерново с самого начала войны. Ее дом один из последних. Сразу за ним начинается поле. За этим полем и находятся позиции украинской армии.

С первого июля на Донбассе введен режим «хлебного перемирия». Он действует бессрочно. Село Коминтерново 11 августа встретило воронками от разрывов 120-миллимитровых мин. В этот раз обошлось. Погибших в селе не было. Никого не ранило. Неподалеку от Коминтерново находится поселок Ленинское. Туда прилетело 15 мин калибром 120 миллиметров.

Одновременно с этим грохотало в Горловке. В половину девятого вечера украинская сторона в нарушение объявленного режима тишины выпустила восемь «сто двадцаток». Обстрел производился со стороны подконтрольного Украине Майорска. Спустя десять минут по той же Горловке, но уже со стороны населенного пункта Шумы обрушился настоящий шквал огня. Украинские военные выпустили 12 мин 120-миллимитрового калибра, 40 мин калибра 82 миллиметра.