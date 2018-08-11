Эрдоган рекомендует гражданам Турции продать доллары и евро
11 августа 2018, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рекомендует жителям своей страны продавать доллары и евро. Ранее стало известно, что турецкая лира за сутки потеряла около 20 процентов своей стоимости.
Согласно последней информации, турецкий лидер связал свой призыв с острой необходимостью укрепления национальной валюты, передает информационное агентство Reuters.
Эрдоган в обращении к своим сторонникам выразил сожаление в связи с тем, что Вашингтон "променял" стратегического союзника по Североатлантическому альянсу, которым является Турция, на "какого-то пастора". Речь идет о Эндрю Брансоне, который в 2016 году был задержан турецкими властями.
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