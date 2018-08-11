Глава японской делегации, прибывшей в Крым, Мицухиро Кимура пообещал рассказать жителям своей страны "правду о полуострове". В составе группы, приехавшей в республику, в основном музыканты.

Кимура, который является председателем неправительственной организации "Иссуй-Кай", заявил, что референдум, проведенный в Крыму четыре года назад, в Японии трактуется иначе, чем в России. Однако, по словам политика, ключевой задачей делегации является донесение правдивой информации о ситуации на полуострове до японского народа, передает РИА "Новости".

Мицухиро Кимура добавил, что он прибыл на крымскую территорию исключительно для получения объективных данных о происходящих в республике процессах.