Глава японской делегации заявил, что "расскажет правду" о Крыме
11 августа 2018, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]
Глава японской делегации, прибывшей в Крым, Мицухиро Кимура пообещал рассказать жителям своей страны "правду о полуострове". В составе группы, приехавшей в республику, в основном музыканты.
Кимура, который является председателем неправительственной организации "Иссуй-Кай", заявил, что референдум, проведенный в Крыму четыре года назад, в Японии трактуется иначе, чем в России. Однако, по словам политика, ключевой задачей делегации является донесение правдивой информации о ситуации на полуострове до японского народа, передает РИА "Новости".
Мицухиро Кимура добавил, что он прибыл на крымскую территорию исключительно для получения объективных данных о происходящих в республике процессах.
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