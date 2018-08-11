Бывший сторонник ДНР сдался украинской полиции в Авдеевке

В Авдеевке украинским правоохранителям сдался местный житель, ранее охранявший местный захваченный отдел милиции. Таким образом мужчина решил избежать возможного уголовного преследования.



Об этом сегодня пишут местные СМИ со ссылкой на сообщение Нацполиции в Донецкой области. По словам 40-летнего экс-бойца, после двух дней несения службы мужчина сдал оружие и покинул ряды ДНР.

"Скрывать свое участие в рядах ДНР больше не мог, поэтому воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома", - сообщили в полиции. До сегодняшнего дня мужчина вел скрытный образ жизни, отношения ни с кем не поддерживал.

Напомним, на территории Украины предусмотрена уголовная ответственность за участие в деятельности не предусмотренных законами страны вооруженных или военизированных формирований.