В ФРГ появится агентство по кибербезопасности

В Германии в скором времени может появиться Агентство по инновациям и кибербезопасности. Согласно последней информации, создание новой структуры правительство ФРГ планирует согласовать 15 августа.

Предполагается, что данное агентство будет осуществлять вклад в защиту будущего страны и контролировать все вопросы, связанные с этим, передает сегодня журнал Spiegel.

Сотрудники данной структуры будут отслеживать работу организаций, которые занимаются разработками в сфере кибертехнологий, поддерживать их. Они также первыми смогут получать доступ к новейшим достижениям в вышеуказанной области.