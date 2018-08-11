В Германии мужчина обратился в полицию из-за белки

С весьма необычной просьбой о помощи к правоохранителям немецкого города Карлсруэ обратился один из местных жителей. Неизвестный мужчина по телефону требовал от полицейских избавления от навязчивой белки.

Об этом сообщается на страничке полицейского управления Карлсруэ в социальной сети. Когда наряд полиции приехал на вызов, оказалось, что мужчину преследовал маленький бельчонок. Стражи порядка предположили, что малыш просто искал себе новый дом.

"Часто бывает, что белки, которые потеряли своих матерей, ищут им замену, а затем фокусируются на одном человеке", - сказала пресс-секретарь полиции.

Правоохранители забрали бельчонка с собой, по дороге уставший зверек уснул. Маленького грызуна окрестили Карлом-Фридрихом и передали в центр спасения животных.