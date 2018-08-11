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Трамп осведомлен об инциденте с угнанным в Сиэтле самолетом
11 августа 2018, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп к настоящему моменту проинформирован об угоне самолета в Сиэтле. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что глава США следит за развитием ситуации.
В администрации президента Соединенных Штатов также уточнили, что Федеральные власти оказывают всю необходимую помощь в рамках расследования, которое сейчас проводит местное руководство, передает РИА "Новости".
Ранее стало известно, что накануне вечером из аэропорта в Сиэтле было угнано пустое воздушное судно. Летательный аппарат разбился через пятнадцать минут после взлета. Перед крушением самолет совершал крайне опасные маневры над водой на большой скорости.
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