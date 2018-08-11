СМИ: В Солсбери на заводе произошёл взрыв, но он не связан с отравлениями
11 августа 2018, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]
Вблизи британского города Солсбери произошёл взрыв на заводе военного оборудования. По информации зарубежных источников, случившееся никак не связано с инцидентами с отравлениями, произошедших в этом регионе.
Как сообщает телеканал Sky News, происшествие произошло в пятницу, 10 августа, на заводе, который производит оборудования для кораблей и самолётов для вооруженных сил Великобритании. Здание предприятия расположено в трёх милях от британской химлаборатории «Порт-Даун», которая занимается расследованием инцидентов с отравлением в Эймсбери и Солсбери.
По данным телеканала, погиб один человек, еще один – госпитализирован в критическом состоянии.
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