В сети появилось видео опасных маневров самолета перед крушением в Сиэтле

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлены опаснейшие маневры самолета Horizon Q400 перед крушением в американском Сиэтле. Происшествие случилось вечером в минувшую пятницу, 10 августа.

Очевидцам удалось заснять лихой полет самолета компании Alaska Airlines, за штурвалом которого находился двадцатидевятилетний механик Horizon Air. Согласно последней информации, мужчина угнал из аэропорта пустое воздушное судно, которое разбилось через пятнадцать минут после взлета.

Видно, что самолет резко снижался, а затем вновь набирал высоту. Во время полета его сопровождали истребители F-15, которые, однако, не имеют отношения к крушению, передает РИА "Новости".