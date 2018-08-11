В Египте предотвращена атака террориста на прихожан христианского храма

Атака террористов на прихожан христианского храма в пригороде Каира была предотвращена Силами безопасности Египта. Эти данные в субботу, 11 августа, предоставили средства массовой информации.

Согласно последним сообщениям, террорист-смертник планировал подорваться сегодня рядом с храмом Девы Марии в районе Мустарад.

Как отмечает издание Al Youm Al Sabea, преступник осуществил взрыв раньше назначенного времени, чтобы не попасть в руки сотрудников правоохранительных органов. К настоящему моменту других подробностей происшествия на окраине египетской столицы не поступало.