Тело российского туриста выбросило на берег в Грузии

В субботу, 11 августа, тело российского туриста выбросило на берег в грузинском городе Поти. Согласно последней информации, гражданина Российской Федерации унесло в открытое море два дня назад.

Неподалеку от поселка Малтаква 9 августа спасателям удалось вывести на берег молодую туристку из РФ, однако второго человека они спасти не успели, сообщает сегодня тбилисская телекомпания Imedi. Известно, что тело утонувшего мужчины доставлено в прозектуру города Поти.

Напомним, что на черноморских курортах Грузии в последние дни отдыхающих предупреждают о высоких волнах и сильном течении. Туристам не рекомендуют заходить в воду, поскольку это может быть опасно.