В Германии жители голосуют за всеобщую воинскую обязанность

Большинство жителей Германии выступает за возвращение обязательного призыва на военную или альтернативную службу. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного по заказу телеканала ZDF.

Об этом сообщает агентство ТАСС. Согласно полученной статистике, поддерживают данную идею 68% респондентов из почти 1,3 тысячи немецких граждан, и 32% опрошенных выступают против.

Отмечается также, что за возвращение обязательной службы выступают, в основном, сторонники правящей коалиции, которую возглавляет Ангела Меркель. Напомним, необходимость исполнения данного гражданского долга в Германии была отменена в июле 2011 года.