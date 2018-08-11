«Российские колонны» и опорные пункты ополчения обнаружил Киев в «серой зоне»

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о якобы зарегистрированном миссией ОБСЕ строительстве "опорных пунктов" ополченцев в "серой" зоне в Донбассе. Киев жалуется в ЕСПЧ на нарушение прав заключенных в России

Миссия ОБСЕ с помощью беспилотников миссии проводила мониторинг линии разграничения. Украинские представители утверждают, что помимо строящихся пунктов ополченцев, в нейтральной зоне было замечено также перемещение грузовиков с оружием и боеприпасами. "Российские колонны" въезжали на территорию Украины по грунтовым дорогам, минуя контрольно-пропускные пункты. Было подсчитано, что за несколько часов были доставлены более 200 тонн боеприпасов.

Никаких доказательств этому заявлению, как всегда, предоставлено не было.