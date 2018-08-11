На голливудской Аллее славы появилось 50 звезд Трампа

После решения администрация города Западный Голливуд о демонтаже звезды американского президента Дональда Трампа с голливудской «Аллеи славы» на ней появились десятки ламинированных виниловых звезд с его именем.

Несколько десятков звезд Дональда Трампа появились на Аллее славы в Голливуде в ночь на 9 августа. Уборщики, приступившие к работе утром, насчитали на тротуаре около 50 звезд. По их словам, они выглядели довольно реалистично.

По сообщениям американских СМИ, фейковые звезды напечатаны на виниловой пленке, которая может сохранить исходный внешний вид до 10 лет, «если ее, конечно, никто не отклеит». На этот проект неизвестный художник потратил около тысячи долларов. Деньги, по его утверждению, он получил от «молодого анонимного предпринимателя».

«Только попробуйте их убрать, и появится 30 новых», - заявил изданию Hollywood Reporter анонимный автор инсталляции. Однако, к утру городские власти наклейки все же содрали.

Навпомним, Трамп получил звезду в 2007 году после того, как спродюсировал реалити-шоу «Кандидат». Звезду американского президента неоднократно разрушали, последний инцидент произошел в июле, когда вандал разбил ее киркой.