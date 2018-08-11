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Чем обернулся безвизовый режим для украинцев

11 августа 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Чем обернулся безвизовый режим для украинцев
pixabay.com

Граждане Украины все чаще становятся жертвами обмана при трудоустройстве за рубежом. С введением безвизового режима многие отправились на заработки в страны Европы без оформления документов.

Некоторые украинцы, получив польскую рабочую визу, пытаются трудоустроиться в Западной Европе - Германии, Норвегии, Финляндии. И становятся легкой наживой для неких посредников. Какой-то части граждан Украины везет и они действительно находят в Европе работу, но чаще всего им грозит депортация, сообщает РИА Новости. Бывает, что украинцы оказываются в самых настоящих трудовых лагерях, где у них отбирают документы, а если хотят пожаловаться в полицию или уехать, то им угрожают расправой. К такой дешевой рабочей силе отношение как к животным, рассказывают сумевшие вырваться из таких лагерей. Кормят там в основном отходами.

Эксперты советуют выезжающим на заработки украинцам обязательно сделать копию загранпаспорта и придумать кодовое слово для разговора по телефону, если что-то случится.

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