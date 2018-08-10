Российские военные уничтожили два беспилотника в районе авиабазы Хмеймим

Российские военные уничтожили два беспилотника, которые были запущены в районе авиабазы Хмеймим. Пострадавших нет.

Как сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков, воздушные объекты удалось сбить на удалении от авиабазы при помощи штатных зенитных огневых средств. Материального ущерба нет. Отмечается, что авиабаза продолжает функционировать в плановом режиме.

При этом Алексей Цыганков призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций. По его словам, необходимо встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, передают РИА Новости.