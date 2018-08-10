На бразильском заводе прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

В пятницу, 10 августа на заводе в бразильском городе Ипатинга штата Минас-Жерайс прогремел мощный взрыв. В результате пострадали около 30 человек.

Как выяснилось, взорвались емкости для хранения газа. По информации канала Globo, были эвакуированы рабочие фабрики.

Пострадавших доставили в больницу. Как стало известно, их здоровью ничто не угрожает, однако отмечается, что один человек получил сильное отравление угарным газом.

Сотрудники полиции эвакуировали ближайшие к заводу школы и дома.

Сегодня близ города Лос-Анджелеса произошел пожар. В спасательной операции принимали участие более тысячи пожарных, семь самолётов и десять вертолётов.