МИД Греции отзывает своего посла из России

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас принял решение отозвать отозвать посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса. В ближайшие дни Фриганас вернется в Афины, кто его заменит – пока неизвестно.

После возвращения посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса в Афины ему на смену в Россию должен будет прилететь другой посол, однако кандидатура преемника пока не определена. Все это происходит на фоне дипломатического кризиса в отношениях между Россией и Грецией.

Ранее Греция объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, подчеркнув, что их высылка связана с конкретным инцидентом и не должна оказать влияния на отношения между странами. Россия, однако, ответила зеркальными мерами, которые в Афинах назвали «произвольными и мстительными», сообщает РИА Новости.