//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Воюющие под Луганском киевские силовики впали в панику из-за «кадыровцев»
2

Глава ДНР Захарченко объявил о принятии важного решения
3

Армия ДНР провела ракетную атаку по военным ВСУ в ответ на гибель своих медиков
4

Заявление Федерики Могерини по Грузии удивило наших дипломатов
5

Советник Путина назвал вероятную причину отказа России от присоединения Донбасса

//В мире 13+

Помпео: Америка стремится к улучшению отношений с Россией

10 августа 2018, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]

Помпео: Америка стремится к улучшению отношений с Россией
wikipedia.org

В пятницу 10 августа Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с представителем МИД Сергеем Лавровым двусторонние отношения и ситуацию в Сирии. По словам Помпео, Америка намерена продолжать диалог с Россией, а также стремится к улучшению отношений с Москвой.

При этом Лавров и Помпео обсудили новые антироссийские санкции, введенные Соединёнными Штатами в связи с отравлением семьи Скрипалей в Солсбери, передают РИА новости.

Напомним, что Сергей Лавров заявил о категорическом непринятии России новых санкций США. По его словам, ни одна страна не предоставила ни единого факта, чтобы подкрепить подобные утверждения.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

КК

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Турчинов объявил об усилении военного присутствия Украины на Азовском побережье

Турчинов объявил об усилении военного присутствия Украины на Азовском побережье

Украина намерена усилить военно-морское присутствие в Азовском море для "адекватного противодействия российской экспансии". Сообщение секретаря СНБО Александра Турчинова опубликовано на сайте Совета.

//Экономика

Белоусов предложил изъять в бюджет сверхдоходы ряда несырьевых компаний

Белоусов предложил изъять в бюджет сверхдоходы ряда несырьевых компаний

Помощник президента РФ Андрей Белоусов предлагал изъять в бюджет сверхдоходы ряда несырьевых компаний, в частности у компаний металлургического сектора и производителей удобрений на 500 млрд рублей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Экономика

Из-за засухи Крым потерял часть урожая

Из-за засухи Крым потерял часть урожая

Министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин сообщил, что из-за засушливой погоды полуостров потерял часть урожая. В этом году крымские аграрии намолотили более 900 тысяч тонн зерна.

//В мире

У задержанной в США Бутиной из-за холода в камере обострился хронический артрит

У задержанной в США Бутиной из-за холода в камере обострился хронический артрит

У задержанной в США россиянки Марии Бутиной из-за постоянного холода в камере обострилось хроническое заболевание – артрит. Данную информацию предоставили сотрудники посольства России в США.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Порошенко назвал троянским конём Кремля газопровод «Северный поток — 2»

Порошенко назвал троянским конём Кремля газопровод «Северный поток — 2»

Украинский президент Пётр Порошенко призвал западных партнёров серьёзно отстаивать собственную энергетическую безопасность. Строительство газопровода «Северный поток — 2» начато в Германии.

//Общество

Движение поездов на Cавеловском направлении МЖД восстановлено

Движение поездов на Cавеловском направлении МЖД восстановлено

Движение электропоездов и "Аэроэкпрессов" в Шереметьево на Cавеловском направлении МЖД восстановлено. Сбой движения был из-за ЧП на перегоне Москва – Бутырская - произошло повреждение провода контактной сети.

//Общество

Перуанский болельщик вернулся в Россию за спасённой в Сочи собакой

Перуанский болельщик вернулся в Россию за спасённой в Сочи собакой

Во время чемпионата мира по футболу перуанский болельщик Рикардо Лазо спас в Сочи раненую собаку. На днях он вновь прибыл в Россию, чтобы забрать спасенную собаку из приюта и увезти с собой в Перу.

//Шоу-бизнес

Екатерина Андреева раскрыла главный секрет сохранения красоты и молодости

Екатерина Андреева раскрыла главный секрет сохранения красоты и молодости

Телеведущая Екатерина Андреева решила раскрыть поклонникам главный секрет своей красоты и молодости. 56-летняя знаменитость не перестает поражать своих фанатов свежим лицом и подтянутой фигурой.

//В мире

Российские военные уничтожили два беспилотника в районе авиабазы Хмеймим

Российские военные уничтожили два беспилотника в районе авиабазы Хмеймим

Российские военные уничтожили два беспилотника, которые были запущены в районе авиабазы Хмеймим. Пострадавших нет. При этом авиабаза продолжает функционировать в плановом режиме.

//В мире

В Киеве придумали, как удалить Черноморский флот РФ из Крыма

В Киеве придумали, как удалить Черноморский флот РФ из Крыма

Президент Украины Петр Порошенко наконец-то придумал надежный способ выгнать ненавистный Черноморский флот РФ из Крыма. Для этого, считает он, нужно всего лишь переделать Конституцию.

//Новости партнеров

//Общество

Горячий топ региональных новостей

Горячий топ региональных новостей

На повестке дня уходящей неделе 75-летие победы в Курской битве, пепловый выброс на вулкане Карымский на Камчатке, пожар в Новосибирске и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//В мире

На бразильском заводе прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

На бразильском заводе прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

В пятницу, 10 августа на заводе в бразильском городе Ипатинга штата Минас-Жерайс прогремел мощный взрыв. В результате пострадали около 30 человек. Как выяснилось, взорвались емкости для хранения газа.

//В мире

МИД Греции отзывает своего посла из России

МИД Греции отзывает своего посла из России

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас принял решение отозвать отозвать посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса. В ближайшие дни Фриганас вернется в Афины, кто его заменит – пока неизвестно.

//В мире

Помпео: Америка стремится к улучшению отношений с Россией

Помпео: Америка стремится к улучшению отношений с Россией

В пятницу 10 августа Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с представителем МИД Сергеем Лавровым двусторонние отношения и ситуацию в Сирии. По словам Помпео, Америка намерена продолжать диалог с Россией, а также стремится к улучшению отношений с Москвой.

//В мире

Украина угрожает арестовать российское судно, зашедшее в Херсон

Украина угрожает арестовать российское судно, зашедшее в Херсон

Зашедшее в Херсонский торговый порт российское судно «Механик Погодин» может быть арестовано, заявил сегодня постоянный представитель украинского президента в Республике Крым Борис Бабин.

//В мире

В столице Украины произошла драка со стрельбой у автовокзала

В столице Украины произошла драка со стрельбой у автовокзала

10 августа в Киеве у автовокзала произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие. Как стало известно, в дежурную часть местной полиции поступило сообщение о конфликте между группой мужчин.

//Происшествия

На Эльбрусе спасатели достали из трещины альпиниста из Москвы

На Эльбрусе спасатели достали из трещины альпиниста из Москвы

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили заблудившихся на высоте 4200 метров московских альпинистов. Один из них угодил в ледовую трещину.

//В мире

Киев: Украинцам нечего делать «в отсталой, феодальной» России

Киев: Украинцам нечего делать «в отсталой, феодальной» России

В одном из эфиров украинского телеканала министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступил с заявлением, что в России должна быть «санитарная зона», а жителям Украины стоит уезжать на заработки в Европу, а не в «отсталую, феодальную» Россию.

//Новости СМИ2

//В мире

Американцев напугали кадры необычных облаков

Американцев напугали кадры необычных облаков

В Соединенных Штатах засняли очень необычные облака. Их структура больше всего напоминает застывшую гигантскую волну цунами. Зрелище настолько устрашающее, что автору ролика посоветовали бежать.

//В мире

Турция: Новые американские пошлины противоречат правилам ВТО

Турция: Новые американские пошлины противоречат правилам ВТО

В пятницу власти Турции заявили, что новые пошлины Соединённых Штатов противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Напомним, что сегодня Вашингтон вдвое поднял пошлины на алюминий и сталь из Турции.

//В мире

Британец признался, что планировал теракты в центре Лондона

Британец признался, что планировал теракты в центре Лондона

Британец, подозреваемый в подготовке терактов в центре Лондона, признал свою вину. Он заявил в суде, что собирался совершить теракты в оживленных туристических местах британской столицы.

//Происшествия

МЧС начало поиски заблудившихся на Эльбрусе москвичей

МЧС начало поиски заблудившихся на Эльбрусе москвичей

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда выдвинулись на поиски группы московских альпинистов из 12 человек, заблудившихся на высоте 4200 метров в связи с погодными условиями.

//В мире

Близ Лос-Анджелеса тушат огонь более тысячи пожарных

Близ Лос-Анджелеса тушат огонь более тысячи пожарных

В двух округах около города Лос-Анджелеса тушат пожар более тысячи пожарных при участии семи самолётов и десяти вертолётов. На данный момент причина пожара пока ещё не установлена.

//В мире

В Госдуме отреагировали на слова Порошенко о «троянском коне» России

В Госдуме отреагировали на слова Порошенко о «троянском коне» России

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что «Северный поток-2» является «троянским конем» Кремля.

//Новости Redtram

//Шоу-бизнес

Эвелине Бледанс передали букет невесты

Эвелине Бледанс передали букет невесты

Известная телеведущая стала обладательницей букета невесты. Дело в том, что Эвелина Бледанс отдыхает в одном из подмосковных отелей, где нередко проводят свадебные церемонии.

//В мире

В США назвали американские подлодки "самыми устрашающими на планете"

В США назвали американские подлодки "самыми устрашающими на планете"

Подводные силы США являются самыми мощными и устрашающими на планете, заявили в пресс-службе 6-го флота, комментируя сообщение о встрече американской субмарины с российским фрегатом.

//В мире

ВСУ размещают в Донбассе запрещенное вооружение, заявили в ЛНР

ВСУ размещают в Донбассе запрещенное вооружение, заявили в ЛНР

Вооруженные силы Украины продолжают размещать на линии боевого соприкосновения в Донбассе оружие, запрещенное минскими соглашениями, заявили сегодня представители самопровозглашенной ЛНР.

//В мире

Лавров заявил о категорическом неприятии России новых санкций Соединённых Штатов

Лавров заявил о категорическом неприятии России новых санкций Соединённых Штатов

Глава МИД Сергей Лавров заявил госсекретарю США Майку Помпео о категорическом неприятии России новых санкций Соединённых Штатов из-за «дела Скрипалей».

//В мире

МВД Италии вернуло в анкеты определения "отец" и "мать"

МВД Италии вернуло в анкеты определения "отец" и "мать"

По распоряжению вице-премьера и министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в анкеты возвращены определения «отец» и «мать» вместо недавно заменивших их «родитель 1» и «родитель 2».

//Культура

Ушел из жизни народный художник СССР Николай Никогосян

Ушел из жизни народный художник СССР Николай Никогосян

Сегодня в Москве в возрасте 99 лет ушел из жизни крупнейший мастер отечественной скульптуры, народный художник СССР, академик Российской академии художеств Николай Багратович Никогосян.

//В мире

ВТО поддержала Россию в газовом споре с Евросоюзом

ВТО поддержала Россию в газовом споре с Евросоюзом

Всемирная торговая организация поддержала заявление Российской Федерации о неправомерности предоставления дискриминационных преимуществ проектам поставки газа в Евросоюз не из России.

//Общество

Вице-мэра Оренбурга поймали с поличным при получении взятки

Вице-мэра Оренбурга поймали с поличным при получении взятки

Вице-мэр Оренбурга Геннадий Борисов арестован по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает Следственный комитет по Российской Федерации по Оренбургской области.

//Здоровье

Простой способ избежать инфаркта и инсульта посоветовали японские исследователи

Простой способ избежать инфаркта и инсульта посоветовали японские исследователи

Ученые из Японии нашли простой способ избежать опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом говорится в заметке, появившейся некоторое время назад в русскоязычном сегменте интернета.

//В мире

В сети восхитились "самым добрым космонавтом" на МКС

В сети восхитились "самым добрым космонавтом" на МКС

Российский космонавт Олег Артемьев, несущий вахту на МКС, публикует в сети не только космические пейзажи, но и ролики о жизни на космической станции. Его заметки стремительно набирают популярность.

//В мире

Порошенко заверил, что Украина не сойдет с пути реформ

Порошенко заверил, что Украина не сойдет с пути реформ

Украина ни при каких обстоятельствах не сойдет с пути реформ и будет продолжать двигаться к своей стратегической цели – членству в ЕС и НАТО, заявил украинский лидер Петр Порошенко.

//В мире

Сотрудники полиции обнаружили склад оружия в Донецкой области

Сотрудники полиции обнаружили склад оружия в Донецкой области

В одном из зданий посёлка Каменск Донецкой области Украины сотрудники полиции обнаружили склад с оружием. В ходе проверки было обнаружено более 500 патронов различного калибра.

//Метеоновости

В столице зафиксирован рекорд атмосферного давления

В столице зафиксирован рекорд атмосферного давления

В столице России зафиксирован рекорд атмосферного давления. Об этом сообщила 10 августа главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

//В мире

ЛНР: Киев не принимает каких-либо действий в вопросе передачи заключённых

ЛНР: Киев не принимает каких-либо действий в вопросе передачи заключённых

Киев не принимает каких-либо действий в вопросе передачи заключённых из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) для последующего отбывания наказания на территории Украины. Об этом сообщила Ольга Кобцева, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных.

//В мире

Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции

Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не выполняет своих обязательств в рамках Евразийского экономического союза и недобросовестно конкурирует с партнерами по ЕАЭС.

//В мире

Политолог узнал о планах Киева подавить пророссийские силы в Одессе и Мариуполе

Политолог узнал о планах Киева подавить пророссийские силы в Одессе и Мариуполе

Киевские власти в преддверии выборов проведут зачистку пророссийских сил на юго-востоке страны. С таким заявлением выступил украинский политолог Дмитрий Джангиров, говорится в заметке, появившейся в блогосфере.

//Общество

В России стало на восемь космонавтов больше

В России стало на восемь космонавтов больше

Сегодня стали известны результаты отбора в отряд космонавтов. Отряд пополнили восемь человек, среди них не оказалось ни одной женщины. Тренировки у покорителей космоса начнутся осенью.

//Армия

Украинскую САУ "Богдана" раскритиковали в сети

Украинскую САУ "Богдана" раскритиковали в сети

Опубликованный в сети снимок долгожданной новинки украинского оборонпрома – САУ «Богдана» - вызвал бурное обсуждение. Пользователи подозревают, что она сделана из пластика или нарисована в фотошопе.

//В мире

Из-за американских санкций Иран полостью прекратил поставки нефти во Францию

Из-за американских санкций Иран полостью прекратил поставки нефти во Францию

Из-за санкций Соединённых Штатов Иран полностью прекратил поставки нефти во Францию. Как сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА), в июле экспорт нефти Ирана продолжил снижаться в преддверии полного восстановления санкционных ограничений Америки против страны в ноябре.

//Армия

Российский фрегат выследил американскую подлодку в Средиземном море

Российский фрегат выследил американскую подлодку в Средиземном море

Экипаж российского сторожевого фрегата «Адмирал Эссен» во время похода в Средиземном море в реальных боевых условиях смог поймать «стальную акулу» - американскую атомную субмарину класса «Огайо».

//Происшествия

В Архангельске сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на мужчину медведя

В Архангельске сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на мужчину медведя

В Архангельске в ночь на пятницу, 10 августа, полицейский застрелил медведя, напавшего на мужчину. Инцидент произошёл , около 3:45 у дома 80 по Набережной Северной Двины. О произошедшем сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

//Политика

Украинский ученый поведал о «российской ловушке» для Трампа и властей в Киеве

Украинский ученый поведал о «российской ловушке» для Трампа и властей в Киеве

Россия подготовила «разведывательную ловушку» для Вашингтона и Киева. С таким заявлением выступил украинский ученый Евгений Быстрицкий, его точка зрения приведена в заметке, опубликованной в блогосфере.

//Происшествия

В столице три пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов

В столице три пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов

В пятницу 10 августа в Москве произошло ЧП. На станции Бескудниково три пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов. Об этом происшествии сообщили в РЖД.

//Культура

Новый сезон открыли в театре Малой Бронной!

Новый сезон открыли в театре Малой Бронной!

Театр на Малой Бронной открыл сезон 2018-2019. Художественный руководитель театра Сергей Голомазов на сборе труппы представил премьеры нового сезона и о поведал неизбежном событии - переезде на другую сцену во время ремонта в историческом здании.

//Культура

Алена Хмельницкая о смерти Дмитрия Брусникина: "Почему так рано"

Алена Хмельницкая о смерти Дмитрия Брусникина: "Почему так рано"

Все коллеги, ученики, поклонники Дмитрия Брусники шокированы его смертью. Брусникин ушел из жизни в 60 лет. Актриса Алена Хмельницкая работала с Дмитрием Брусникиным. И мечтала поработать еще.

//Происшествия

Российского туриста унесло в море во время шторма в Грузии

Российского туриста унесло в море во время шторма в Грузии

Туриста из РФ унесло в море во время шторма в грузинском городе Поти, расположенном у побережья Малтакви. Согласно последней информации, в настоящий момент спасатели тщательно ищут человека в воде.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры