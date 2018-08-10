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Помпео: Америка стремится к улучшению отношений с Россией
10 августа 2018, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу 10 августа Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с представителем МИД Сергеем Лавровым двусторонние отношения и ситуацию в Сирии. По словам Помпео, Америка намерена продолжать диалог с Россией, а также стремится к улучшению отношений с Москвой.
При этом Лавров и Помпео обсудили новые антироссийские санкции, введенные Соединёнными Штатами в связи с отравлением семьи Скрипалей в Солсбери, передают РИА новости.
Напомним, что Сергей Лавров заявил о категорическом непринятии России новых санкций США. По его словам, ни одна страна не предоставила ни единого факта, чтобы подкрепить подобные утверждения.
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