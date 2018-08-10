В столице Украины произошла драка со стрельбой у автовокзала
10 августа 2018, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]
10 августа в Киеве у автовокзала произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие. Как стало известно, в дежурную часть местной полиции поступило сообщение о конфликте между группой мужчин.
Возле автовокзала на улице Симона Петлюры в Шевченковском районе произошло происшествие. Свидетели услышали выстрелы и вызвали сотрудников полиции. По предварительным данным, шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя неизвестными. Один из участников конфликта сделал несколько выстрелов. «Информация о пострадавших уточняется, поскольку на момент приезда правоохранителей их забрала «скорая». Эксперты изъяли гильзы для проведения исследования, предварительно — стреляли из травматического оружия», - цитирует РИА Новости украинский источник.
На данный момент сотрудники полиции изучают детали происшествия.
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