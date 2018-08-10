Киев: Украинцам нечего делать «в отсталой, феодальной» России

В одном из эфиров украинского телеканала министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступил с заявлением, что в России должна быть «санитарная зона», а жителям Украины стоит уезжать на заработки в Европу, а не в «отсталую, феодальную» Россию.

Напомним, что ранее министр сообщил, что сейчас рассматривается вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Москвой. По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортника, такая инициатива негативно скажется на трудовых мигрантах с Украины, пишет РИА Новости.

Омелян подчеркнул, что в ближайшее время правительство Украины решит этот вопрос. «Если мы говорим о заработках, то страны ЕС предлагают намного лучшие зарплаты, условия безопасности… В России нам делать нечего, там должна быть санитарная граница», — сообщил министр инфраструктуры Украины.