Киев: Украинцам нечего делать «в отсталой, феодальной» России
10 августа 2018, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из эфиров украинского телеканала министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступил с заявлением, что в России должна быть «санитарная зона», а жителям Украины стоит уезжать на заработки в Европу, а не в «отсталую, феодальную» Россию.
Напомним, что ранее министр сообщил, что сейчас рассматривается вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Москвой. По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортника, такая инициатива негативно скажется на трудовых мигрантах с Украины, пишет РИА Новости.
Омелян подчеркнул, что в ближайшее время правительство Украины решит этот вопрос. «Если мы говорим о заработках, то страны ЕС предлагают намного лучшие зарплаты, условия безопасности… В России нам делать нечего, там должна быть санитарная граница», — сообщил министр инфраструктуры Украины.
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