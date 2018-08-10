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Американцев напугали кадры необычных облаков
10 августа 2018, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]
В Соединенных Штатах засняли очень необычные облака. Их структура больше всего напоминает застывшую гигантскую волну цунами. Зрелище настолько устрашающее, что автору ролика посоветовали бежать.
Уникальное природное явление было зафиксировано одним из жителей небольшого городка Анна, находящегося в южной части штата Иллинойс. Автор ролика снял облака, очень низко нависшие над землей и напоминающие застывшую волну гигантского цунами.
Зрители, впечатленные устрашающим зрелищем, тут же припомнили произведения Стивена Кинга, известного мастера нагнетать обстановку. Некоторые заявили, что на месте автора ролика начали бы молиться, несмотря на то, что являются атеистами. Комментаторы так и не пришли к единому мнению относительно природы этого явления.
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