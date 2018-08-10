Британец признался, что планировал теракты в центре Лондона

Британец, подозреваемый в подготовке терактов в центре Лондона, признал свою вину. Он заявил в суде, что собирался совершить теракты в оживленных туристических местах британской столицы.

Льюис Ладлоу признал свою вину в криминальном суде Олд-Бейли. Новообращенный мусульманин заявил, что местами совершения терактов должны были стать Оксфорд-стрит, музей Мадам Тюссо и собор Святого Павла. Он сообщил также, что намеревался въехать в оживленную толпу людей на арендованном автомобиле.

Льюис Ладлоу находился под наблюдением полиции с 2010 года по подозрению в связях с террористами. Полиция наблюдала за его деятельностью в соцсетях и выяснила, что он занимался финансированием террористических организаций, а весной этого года начал подготовку к совершению терактов в Лондоне. В случае осуществления хотя бы одного теракта из серии запланированных его жертвами могло стать около ста человек, сообщает РИА Новости.