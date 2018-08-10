Близ Лос-Анджелеса тушат огонь более тысячи пожарных
10 августа 2018, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]
В двух округах около города Лос-Анджелеса тушат пожар более тысячи пожарных при участии семи самолётов и десяти вертолётов. На данный момент причина пожара пока ещё не установлена.
По информации телеканала ABC, 10 августа, в пятницу губернатор Калифорнии Джерри Браун ввёл чрезвычайное положение в округах Орандж и Риверсайд. Отмечается, что сотрудники полиции 8 августа, в среду, задержали 51-летнего мужчину по имени Гордон Кларк. Он подозревается к причастности к пожарам. Если суд докажет его вину, то мужчина всю оставшуюся жизнь проведёт в тюрьме.
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