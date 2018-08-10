В Госдуме отреагировали на слова Порошенко о «троянском коне» России

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что «Северный поток-2» является «троянским конем» Кремля. Порошенко назвал троянским конём Кремля газопровод «Северный поток — 2»

По мнению Леонида Слуцкого, в масштабном проекте строительства российского газопровода «Северный поток-2» уже пройдена точка невозврата. В Европе понимают выгоду этого проекта, и Порошенко напрасно призывает своих «европейских партнеров» к соблюдению украинских интересов в качестве транзитера российского газа в ЕС.

«Это заявление Порошенко – фантазия человека, который в критической ситуации пытается ухватиться за соломинку. Киевскому правительству давно пора понять, что США и Европа будут учитывать украинские интересы в последнюю очередь. И то лишь в случае, если это даст козыри в игре с Россией. Правительство Порошенко сделало все для того, чтобы Украина потеряла и политическую, и экономическую самостоятельность», - приводит комментарий российского парламентария «ПолитПост».