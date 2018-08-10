Подводные силы США являются самыми мощными и устрашающими на планете, заявили в пресс-службе 6-го флота, комментируя сообщение о встрече американской субмарины с российским фрегатом в Средиземном море. Российский фрегат выследил американскую подлодку в Средиземном море

Ранее прессе стало известно, что во время весеннего похода в Средиземном море российский сторожевой фрегат «Адмирал Эссен» обнаружил и взял на сопровождение американскую субмарину класса «Огайо». Экипаж российского фрегата более двух часов вел «охоту на акулу», держа подлодку на прицеле.

За это время российские военные моряки записали акустический портрет и основные параметры субмарины, а также отработали учебную задачу по уничтожению условного противника в реальных боевых условиях. Встреча американской атомной подводной лодки и российского сторожевого фрегата произошла на фоне весеннего обострения ситуации в Сирии, когда коалиция США, Франции и Великобритании нанесла массированный ракетный удар по территории арабской республики.

«Мне нечего сообщить по этой публикации. Американские подводные силы остаются самыми мощными и устрашающими на планете. Самолеты и корабли ВМС США регулярно сталкиваются с российскими военными в международном воздушном и морском пространстве. Большинство таких встреч безопасны и профессиональны», - заявил представитель 6-го флота США Кайл Рэйнс. Его слова приводит РИА Новости.