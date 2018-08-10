ВСУ размещают в Донбассе запрещенное вооружение, заявили в ЛНР

Вооруженные силы Украины продолжают размещать на линии боевого соприкосновения в Донбассе оружие, запрещенное минскими соглашениями, заявили представители самопровозглашенной ЛНР.

«Украинская сторона продолжает наращивать боевой потенциал. Украинские силовики размещают запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения», - заявил сегодня исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

Подписанное в Минске в сентябре 2015 года соглашение предусматривает отвод от линии соприкосновения в Донбассе танков и вооружений калибром более 100 мм, сообщает РИА Новости.