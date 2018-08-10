Лавров заявил о категорическом неприятии России новых санкций Соединённых Штатов

Глава МИД Сергей Лавров заявил госсекретарю США Майку Помпео о категорическом неприятии России новых санкций Соединённых Штатов из-за «дела Скрипалей».

По информации ведомства, за время инцидента в Солсбери ни одна страна не предоставила ни единого факта, чтобы подкрепить подобные утверждения. Именно поэтому российская сторона высказала категорическое неприятие «недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому «делу Скрипалей», передают РИА Новости.

Напомним, что правительство США объявило о новых антироссийских санкциях из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери в отношении семьи Скрипалей. Первый санкционный пакет предполагает запрет на экспорт РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй – возможное снижение уровня дипломатических отношений.