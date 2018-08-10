По распоряжению вице-премьера и министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в анкеты возвращены определения «отец» и «мать» вместо недавно заменивших их «родитель 1» и «родитель 2».

«В размещенных на сайте МВД Италии официальных анкетах, которые надо заполнить для получения электронного удостоверения личности, значилось «родитель 1» и «родитель 2». Я узнал об этом на прошлой неделе и немедленно дал распоряжение восстановить определения «отец» и «мать». Это небольшой шаг, небольшой сигнал. Тем не менее, я сделаю все, что в силах министра внутренних дел, все, что предусмотрено конституцией, чтобы защитить естественную семью, основанную на союзе между мужчиной и женщиной», - заявил Маттео Сальвини в интервью.

В отличие от многих стран Европейского союза, в Италии однополые браки законодательно не разрешены, несмотря на постановление Европейского суда по правам человека от июля 2015 года, обязывающее итальянские власти признать брачные союзы между людьми одного пола, сообщает РИА Новости.