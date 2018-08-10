ЛНР: Киев не принимает каких-либо действий в вопросе передачи заключённых

Киев не принимает каких-либо действий в вопросе передачи заключённых из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) для последующего отбывания наказания на территории Украины. Об этом сообщила Ольга Кобцева, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных.

По мнению Кобцевой, данный вопрос не имеет никакого отношения к минскому переговорному процессу. Однако, как сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных, они готовы рассмотреть этот вопрос по многочисленным обращениям родственников осужденных. При этом она подчеркнула, что киевская сторона ничего не предпринимает каких-либо действий, передает ТАСС.

Как напоминает источник, в 2017 году, осенью соседняя ДНР передала Украине 19 удерживаемых лиц, не связанных с конфликтом в Донбассе. Как выяснилось, они изъявили желание продолжать отбывать наказание в пенитенциарных учреждениях Киева.