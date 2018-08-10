Около 70 туристов оказались заблокированы на одном из курортов Индии

На курорте Муннар в южном индийском штате Керала оказались заблокированы не менее 69 туристов. Согласно последней информации журналистов, это произошло в результате схода оползней в округе Идукки.

В настоящий момент армия страны приступит к спасательной операции и начнет эвакуировать туристов из зоны, где произошло бедствие, передает ТАСС.

Напомним, оползни в штате Керала сошли после сильнейших ливней, которые обрушились на регион в минувшую среду и не утихают до сих пор. Все дороги к курорту Муннар сейчас заблокированы, поэтому люди, среди которых 20 иностранных граждан, не могут самостоятельно выбраться.