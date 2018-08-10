Около 70 туристов оказались заблокированы на одном из курортов Индии
10 августа 2018, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
На курорте Муннар в южном индийском штате Керала оказались заблокированы не менее 69 туристов. Согласно последней информации журналистов, это произошло в результате схода оползней в округе Идукки.
В настоящий момент армия страны приступит к спасательной операции и начнет эвакуировать туристов из зоны, где произошло бедствие, передает ТАСС.
Напомним, оползни в штате Керала сошли после сильнейших ливней, которые обрушились на регион в минувшую среду и не утихают до сих пор. Все дороги к курорту Муннар сейчас заблокированы, поэтому люди, среди которых 20 иностранных граждан, не могут самостоятельно выбраться.
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