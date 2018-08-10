В Испании вновь увеличилось число погибших от жары
10 августа 2018, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в Испании вновь увеличилось количество граждан, погибших от жары. Соответствующую информацию в пятницу предоставили в совете по здравоохранению каталонского женералитета.
Согласно последним данным, к настоящему моменту жара унесла жизни семнадцати человек. В Каталонии за последние дни погибли два мужчины и три женщины в возрасте от 52 до 81 года, передает РИА "Новости".
Напомним, с прошлой недели на территории Иберийского полуострова сохраняется невероятно жаркая погода. Столбики термометров в ряде районов показывали 40 градусов выше нуля. С понедельника температура медленно идет на спад, но по-прежнему остается высокой.
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