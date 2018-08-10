В Москве озвучили условие прекращения вооруженного противостояния в Донбассе

В Москве рассказали, при каких условиях завершится вооруженный конфликт на востоке Украины. На эту тему высказался Сергей Иванов, специальный представитель президента России по вопросам экологии.

Как отметил чиновник в разговоре с корреспондентом «Коммерсанта», для того, чтобы в Донбасс пришел мир, должна смениться власть в Киеве. При нынешних украинских правителях перспектив урегулирования нет, полагает Иванов.

Собеседник журналистов добавил, что начало войны в Донбассе и предшествующее ей отделение Крыма спровоцировал произошедший на Украине переворот. По словам Сергея Иванова, свержение президента Виктора Януковича было поддержано западными странами.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Луганской народной республики раскрыли детали обороны столицы самопровозглашенного государства в августе 2014 года.