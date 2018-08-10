Ополченцы раскрыли на видео детали обороны столицы ЛНР от украинских боевиков

Пресс-служба Народной милиции ЛНР опубликовала видео, в котором раскрываются детали обороны Луганска от украинских националистов в августе 2014 года. Ролик доступен для просмотра в интернете.

Четыре года назад боевики батальона «Айдар» (запрещенная в России организация) попытались прорваться в столицу республики через поселок Большая Вергунка. В населенном пункте противника остановили двенадцать ополченцев.

Как рассказали принимавшие участие в тех событиях официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко и его сослуживец Роман Копытин, у обороняющихся, помимо стрелкового оружия, имелся один танк и гранатомет. По словам Марочко, «айдаровцы» постоянно «поливали» защитников ЛНР 82-мм минами. Несмотря на это, бойцы смогли продержаться в поселке трое суток, после чего их сменило другое подразделение.

Ранее в пятницу сообщалось, что воевавший под Горловкой батальон ДНР «Сомали» займет новый участок фронта в Донбассе.