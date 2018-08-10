//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//В мире 13+

Порошенко назвал троянским конём Кремля газопровод «Северный поток — 2»

10 августа 2018, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко назвал троянским конём Кремля газопровод «Северный поток — 2»
фото: соцсети

Украинский президент Пётр Порошенко призвал западных партнёров серьёзно отстаивать собственную энергетическую безопасность.  В Германии началось строительство газопровода «Северный поток — 2», российский газ планируется поставлять по дну Балтийского моря. 

Пушков высказался об изменении маршрута "Северного потока-2" в обход Дании

Пушков высказался об изменении маршрута "Северного потока-2" в обход Дании

Украина боится, что потеряет транзит газа их России. Порошенко постоянно делает заявления, призывающие запретить этот проект. Новое президент Украины написал в Facebook: "«Северный поток — 2» — это троянский конь Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности. Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение «Газпромом» решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной — это чёткие и недвусмысленные сигналы относительно истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского союза".

Порошенко призвал европейских партнёров «как можно быстрее избавиться от обманчивых и пагубных кремлёвских чар и твёрдо отстаивать собственную энергетическую безопасность», - сообщает RT.

Ранее в этом году председатель правления компании «Нафтогаз - Украина» Андрей Коболев назвал «Северный поток — 2» троянским конём для ЕС.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

США объяснили введение новых антироссийских санкций желанием улучшить отношения

США объяснили введение новых антироссийских санкций желанием улучшить отношения

Официальный представитель американского Госдепартамента Хезер Науэрт объяснили принятие новых антироссийких санкций, которые стали самыми жесткими и будут применяться поэтапно с 15 августа.

//Экономика

Bloomberg: Украине грозит финансовый хаос

Bloomberg: Украине грозит финансовый хаос

О том, что Украине в ближайшее время грозит финансовый хаос, агентство Bloomberg сообщает после интервью с председателем украинского Нацбанка Дмитрием Сологубом.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Названа стоимость расследования "дела Скрипаля" в британском Солсбери

Названа стоимость расследования "дела Скрипаля" в британском Солсбери

Полиция графства Уилтшир, в котором якобы были отравлены "Новичком" экс-полковник отец и дочь Скрипали, потратила более $1,7 млн для оплаты сверхурочной работы своих сотрудников на территории городка Солсбери.

//В мире

У задержанной в США Бутиной из-за холода в камере обострился хронический артрит

У задержанной в США Бутиной из-за холода в камере обострился хронический артрит

У задержанной в США россиянки Марии Бутиной из-за постоянного холода в камере обострилось хроническое заболевание – артрит. Данную информацию предоставили сотрудники посольства России в США.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Порошенко назвал троянским конём Кремля газопровод «Северный поток — 2»

Порошенко назвал троянским конём Кремля газопровод «Северный поток — 2»

Украинский президент Пётр Порошенко призвал западных партнёров серьёзно отстаивать собственную энергетическую безопасность. Строительство газопровода «Северный поток — 2» начато в Германии.

//Общество

Движение поездов на Cавеловском направлении МЖД восстановлено

Движение поездов на Cавеловском направлении МЖД восстановлено

Движение электропоездов и "Аэроэкпрессов" в Шереметьево на Cавеловском направлении МЖД восстановлено. Сбой движения был из-за ЧП на перегоне Москва – Бутырская - произошло повреждение провода контактной сети.

//Культура

Молодые актрисы - ученицы - вспоминают Дмитрия Брусникина

Молодые актрисы - ученицы - вспоминают Дмитрия Брусникина

Ученики, режиссеры, актеры, театралы вспоминают Дмитрия Брусникина, скончавшегося в возрасте 60 лет. Актриса Софья Каштанова не может поверить, что не стало ее любимого Учителя.

//Непознанное

Американский астронавт уверяет, что видел инопланетянина

Американский астронавт уверяет, что видел инопланетянина

Американский астронавт по имени Леланд Мелвин уверяет, что своими глазами видел инопланетянина. По словам специалиста, он незамедлительно передал информацию о странном существе коллегам на Землю.

//Происшествия

Огонь на месте сгоревшей деревянной церкви XVIII века в Карелии потушен

Огонь на месте сгоревшей деревянной церкви XVIII века в Карелии потушен

Днем в пятницу, 10 августа, в пресс-службе ГУ МЧС России по Карелии сообщили, что спасателям удалось потушить огонь на месте сгоревшей дотла деревянной Успенской церкви XVIII века в городе Кондопога.

//В мире

В Москве озвучили условие прекращения вооруженного противостояния в Донбассе

В Москве озвучили условие прекращения вооруженного противостояния в Донбассе

В Москве рассказали, при каких условиях завершится вооруженный конфликт на востоке Украины. На эту тему высказался Сергей Иванов, специальный представитель президента России по вопросам экологии.

//Новости партнеров

//В мире

Около 70 туристов оказались заблокированы на одном из курортов Индии

Около 70 туристов оказались заблокированы на одном из курортов Индии

На курорте Муннар в южном индийском штате Керала оказались заблокированы не менее 69 туристов. Согласно последней информации журналистов, это произошло в результате схода оползней в округе Идукки.

//Общество

Закон о накоплении индивидуальных пенсионных капиталов заработает с 2020 года

Закон о накоплении индивидуальных пенсионных капиталов заработает с 2020 года

Закон о накоплении индивидуальных пенсионных капиталов (ИПК) заработает в России с 2020 года. Такие планы есть у Министерства финансов РФ. Вероятно, Госдума примет закон об ИПК в осеннюю сессию.

//В мире

В Испании вновь увеличилось число погибших от жары

В Испании вновь увеличилось число погибших от жары

Сегодня стало известно, что в Испании вновь увеличилось количество граждан, погибших от жары. Соответствующую информацию в пятницу предоставили в совете по здравоохранению каталонского женералитета.

//Общество

Посмертная маска Сталина продана на аукционе в Великобритании

Посмертная маска Сталина продана на аукционе в Великобритании

Посмертная маска Иосифа Сталина продана на аукционе The Canterbury Auction в Великобритании за 17,3 тысячи долларов. Имя ни продавца, ни покупателя не раскрывается.

//В мире

НАТО назвал главные угрозы для трансатлантической безопасности

НАТО назвал главные угрозы для трансатлантической безопасности

Североатлантический альянс назвал Российскую Федерацию главной угрозой для мировой безопасности. Соответствующее заявление было опубликовано накануне на страничке НАТО в социальной сети Twitter.

//Общество

Бездомный полк: Бессилие властей Башкирии созвало дольщиков в армию протеста

Бездомный полк: Бессилие властей Башкирии созвало дольщиков в армию протеста

За восемь лет руководства республикой Рустэм Хамитов время от времени принимается за решение проблем обманутых дольщиков, отчего их количество только растёт. При этом он проявил себя как ценитель редкой музыки.

//Культура

Чем занимается во время отпуска Альбина Джанабаева

Чем занимается во время отпуска Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева рассказала и показала, как проводит летний отпуск. Кто не любит солнце и море? Супруга Валерия Меладзе отдыхает на море в Испании. Утро артистка начинает с пробежки вдоль набережной.

//Политика

Путин сегодня проведет телефонную беседу с Макроном

Путин сегодня проведет телефонную беседу с Макроном

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 10 августа, проведет телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Данную информацию предоставил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

56-летняя жена Эммануила Виторгана показала фигуру в бикини после недавних родов

56-летняя жена Эммануила Виторгана показала фигуру в бикини после недавних родов

Актер Эммануил Виторган и его жена Ирина поразили поклонников своим новым снимком. На фотографии 78-летний мужчина и 56-летняя женщина, недавно ставшие родителями, запечатлены в купальных костюмах.

//Политика

В РФ за полтора года в связи с утратой доверия уволили 1,7 тысячи чиновников

В РФ за полтора года в связи с утратой доверия уволили 1,7 тысячи чиновников

За последние полтора года в Российской Федерации из-за утраты доверия были уволены более 1,7 тысячи чиновников. Соответствующую информацию в пятницу, 10 августа, представили в Генпрокуратуре России.

//Общество

Госдума может ужесточить систему техосмотра автомобилей

Госдума может ужесточить систему техосмотра автомобилей

Госдума может ужесточить систему ужесточение прохождения ТО транспортных средств. Разработан законопроект о введении административной и уголовной ответственности за нарушения данной процедуры.

//Культура

Стали известны дата и время прощания с Дмитрием Брусникиным

Стали известны дата и время прощания с Дмитрием Брусникиным

Сегодня стало известно, когда и где состоится прощание с российским деятелем культуры Дмитрием Брусникиным. Данную информацию утром в пятницу, 10 августа, предоставил режиссер Юрий Квятковский.

//Общество

В Подмосковье 3-летняя девочка умерла, наевшись бабушкиных таблеток

В Подмосковье 3-летняя девочка умерла, наевшись бабушкиных таблеток

В Солнечногорском районе проводится проверка по факту смерти трехлетней девочки на даче. Пока взрослых не было в комнате, мальчик и девочка открыли молнию сумки бабушки, достали оттуда таблетки...

//Происшествия

В Карелии дотла сгорела деревянная церковь XVIII века

В Карелии дотла сгорела деревянная церковь XVIII века

Церковь Успения Божией Матери XVIII века в Карелии сгорела дотла. Согласно последней информации представителей ГУ МЧС по республике, на месте возгорания уже начали работать сотрудники полиции.

//Новости Redtram

//В мире

Ополченцы раскрыли на видео детали обороны столицы ЛНР от украинских боевиков

Ополченцы раскрыли на видео детали обороны столицы ЛНР от украинских боевиков

Пресс-служба Народной милиции ЛНР опубликовала видео, в котором раскрываются детали обороны Луганска от украинских националистов в августе 2014 года. Ролик доступен для просмотра в интернете.

//Общество

Ученые опровергли опасность соли для здоровья человека

Ученые опровергли опасность соли для здоровья человека

ВОЗ рекомендует сокращать потребление соли и советует не превышать суточную дозу натрия двумя граммами. Эти рекомендации были обоснованы негативным влияние соли на работу сердечно- сосудистой системы.

//Общество

Украинская армия на Донбассе расстреляла летнюю кухню

Украинская армия на Донбассе расстреляла летнюю кухню

После ночного обстрела украинскими военными села Коминтерново сгорела летняя кухня и поврежден частный дом. Обстрелы начались поздно вечером. Вооруженные силы Украины попросту забросали населенные пункты на юге Донецкой народной республики минами.

//Шоу-бизнес

Навка и Песков показали семейную идиллию с шестью детьми

Навка и Песков показали семейную идиллию с шестью детьми

Фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в настоящий момент отдыхают в Испании. На днях семейная пара продемонстрировала новую фотографию со своими шестью детьми.

//Политика

В Госдуме высказались о заявлении Госдепа насчет "правильного поведения РФ"

В Госдуме высказались о заявлении Госдепа насчет "правильного поведения РФ"

В Госдуме сегодня прокомментировали заявление Госдепартамента о том, что Соединенные Штаты Америки посредством санкций пытаются подвести Российскую Федерацию к более "правильному поведению".

//Шоу-бизнес

Адвокат Петросяна готов обнародовать исковые требования Елены Степаненко

Адвокат Петросяна готов обнародовать исковые требования Елены Степаненко

Адвокат российского юмориста Евгения Петросяна сообщил, что готов обнародовать исковые требования его супруги Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Сергей Жорин заявил об этом в пятницу.

//Экономика

Курс доллара впервые за два года составил 67 рублей

Курс доллара впервые за два года составил 67 рублей

В пятницу утром, 10 августа, стало известно о резком скачке курса доллара. Согласно последней информации, в ходе торгов данный показатель впервые с августа 2016 года поднялся выше 67 рублей.

//В мире

Эксперт прокомментировал заявление Медведева об «экономической войне»

Эксперт прокомментировал заявление Медведева об «экономической войне»

Эксперт прокомментировал заявление председателя правительства России Дмитрия Медведева, который сказал, что усиление США санкций в отношении России можно будет расценивать как начало торговой войны.

//Происшествия

Задержан водитель автобуса, сбивший в Мытищах трех пешеходов

Задержан водитель автобуса, сбивший в Мытищах трех пешеходов

Сегодня утром стало известно о задержании водителя автобуса, который накануне вечером сбил в подмосковных Мытищах трех пешеходов. Двое пострадавших были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии.

//В мире

Аналитик из Чехии рассказал о назревающей в Европе масштабной гражданской войне

Аналитик из Чехии рассказал о назревающей в Европе масштабной гражданской войне

Согласно точке зрения чешского эксперта Ярослава Штефеца, высказанной им в беседе с представителями прессы, в будущем конфликте коренное население стран «Старого континента» столкнется с мигрантами.

//Культура

Мединский прокомментировал кончину Дмитрия Брусникина

Мединский прокомментировал кончину Дмитрия Брусникина

Утром в пятницу, 10 августа, глава Министерства культуры Российской Федерации Владимир Мединский выразил соболезнования родственникам скончавшегося накануне актера и режиссера Дмитрия Брусникина.

//В мире

Эрдоган: экономическое давление на Турцию бесперспективно

Эрдоган: экономическое давление на Турцию бесперспективно

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что экономическое давление на его страну является бесперспективным. По словам политика, никому не удастся дестабилизировать финансовую систему Турции.

//В мире

Мария Захарова прокомментировала воспитательные меры США

Мария Захарова прокомментировала воспитательные меры США

Мария Захарова считает сомнительным мнение официального представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт о том, что с помощью санкций можно добиться "надлежащего поведения" со стороны других стран.

//В мире

В отеле на Кипре скончалась туристка из России

В отеле на Кипре скончалась туристка из России

Туристка из Российской Федерации умерла в своем номере в одном из отелей города Пафос на Кипре. Информацию о кончине 44-летней женщины предоставила рано утром в пятницу, 10 августа, ее 19-летняя дочь.

//Общество

В школах и детсадах с сентября введут "утренние фильтры"

В школах и детсадах с сентября введут "утренние фильтры"

В российских школах и детских садах с сентября введут "утренние фильтры". В период подъема вирусной активности гриппа и ОРВИ врач или педагог учебных заведений будут осматривать ребенка утром.

//Шоу-бизнес

В Испании ограбили известного рэпера, одного из исполнителей хита Despacito

В Испании ограбили известного рэпера, одного из исполнителей хита Despacito

Рэпер Луис Айял Родригес, который известен во всем мире как Daddy Yankee стал жертвой грабителей в Испании. У одного из исполнителей хита Despacito из гостиничного номера украли драгоценности.

//В мире

Оборонявший Горловку батальон «Сомали» займет новый участок фронта в ДНР

Оборонявший Горловку батальон «Сомали» займет новый участок фронта в ДНР

Батальон ДНР «Сомали», несколько месяцев оборонявший Горловку, будет переброшен на новый участок фронта в Донбассе. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов, побывавший в расположении ополченцев.

//В мире

СМИ: у герцогини Меган "появилась" сестра, которую разыскивает полиция

СМИ: у герцогини Меган "появилась" сестра, которую разыскивает полиция

Вокруг личности бывшей американской актрисы Меган Маркл после ее свадьбы с британским принцем Гарри появилось огромное количество слухов. Теперь в СМИ всплыли данные о еще одной сестре герцогини.

//Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусные и безопасные яблоки

В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусные и безопасные яблоки

Сотрудники Роскачества перед началом яблочного сезона рассказали, как выбрать вкусные и безопасные яблоки. Оказалось, что следует соблюдать целый ряд принципов в ходе приобретения данного плода.

//Общество

Появились подробности о пожаре в жилом доме на 3-й Хорошевской в Москве

Появились подробности о пожаре в жилом доме на 3-й Хорошевской в Москве

В Москве в ночь на пятницу два человека погибли в результате пожара в жилом доме на 3-й Хорошевской улице. Ночью возгорание на пятом этаже произошло в доме номер 7 по 3-й Хорошевской улице.

//В мире

В США коровы помогли полиции задержать угонщицу автомобиля

В США коровы помогли полиции задержать угонщицу автомобиля

В американском штате Флорида произошла на днях весьма необычная история с участием коров. Животные помогли сотрудникам местной полиции поймать и задержать женщину, которая угнала автомобиль.

//Политика

Советник Путина назвал вероятную причину отказа России от присоединения Донбасса

Советник Путина назвал вероятную причину отказа России от присоединения Донбасса

Сергей Глазьев, советник президента России Владимира Путина, рассказал, почему Москва, по его мнению, не стала присоединять Донбасс в 2014 году. Точка зрения Глазьева приведена в заметке, опубликованной СМИ.

//Общество

Минвостокразвития призвал увеличить маткапитал для Дальнего Востока на 30%

Минвостокразвития призвал увеличить маткапитал для Дальнего Востока на 30%

Глава Министерства по развитию Дальнего Востока Александр Козлов предложил в минувший четверг увеличить материнский капитал для жителей региона на 30 процентов, а также принять некоторые другие меры.

//Общество

Движение "Аэроэкспрессов" в Шереметьево приостановлено из-за ЧП

Движение "Аэроэкспрессов" в Шереметьево приостановлено из-за ЧП

Движение "Аэроэкспрессов" в Шереметьево и всех электричек на участке Москва − Бескудниково Савеловского направления МЖД в пятницу утром приостановлено из-за ЧП - повреждение провода контактной сети.

//Общество

Директор школы отказалась требовать от родителей долги за ЖКХ, её уволили

Директор школы отказалась требовать от родителей долги за ЖКХ, её уволили

В Челябинской области директор школы в Верхнем Уфалее уволена за отказ "выбивать" долго по ЖКХ и у родителей учащихся. Наталья Матвеева отказалась, объяснив, что коллектором не работает.

//Шоу-бизнес

Елена Ксенофонтова призвала молиться за Марию Симдянкину

Елена Ксенофонтова призвала молиться за Марию Симдянкину

Актриса Елена Ксенофонтова призвала молиться за Марию Симдянкину. 32-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" борется с серьезным заболеванием. Все время в больницей с Машей находится ее мама.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры