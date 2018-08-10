Порошенко назвал троянским конём Кремля газопровод «Северный поток — 2»

Украинский президент Пётр Порошенко призвал западных партнёров серьёзно отстаивать собственную энергетическую безопасность. В Германии началось строительство газопровода «Северный поток — 2», российский газ планируется поставлять по дну Балтийского моря. Пушков высказался об изменении маршрута "Северного потока-2" в обход Дании

Украина боится, что потеряет транзит газа их России. Порошенко постоянно делает заявления, призывающие запретить этот проект. Новое президент Украины написал в Facebook: "«Северный поток — 2» — это троянский конь Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности. Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение «Газпромом» решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной — это чёткие и недвусмысленные сигналы относительно истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского союза".

Порошенко призвал европейских партнёров «как можно быстрее избавиться от обманчивых и пагубных кремлёвских чар и твёрдо отстаивать собственную энергетическую безопасность», - сообщает RT.

Ранее в этом году председатель правления компании «Нафтогаз - Украина» Андрей Коболев назвал «Северный поток — 2» троянским конём для ЕС.