Эксперт прокомментировал заявление Медведева об «экономической войне»

Эксперт прокомментировал заявление председателя правительства России Дмитрия Медведева, который сказал, что усиление США санкций в отношении России можно будет расценивать как начало торговой войны. Медведев: усиление санкций будет означать объявление торговой войны

По мнению эксперта в области экономики Антона Шабанова, если планируемые США жесточайшие санкции будут введены, то действительно открывается полноценная финансовая война.

Среди санкций, которые могут ввести США, ограничить деятельность российских банков. По словам эксперта, России придется реагировать, чтобы общий рынок привести к единому здравому балансу, - передает RT.

Шабанов подчеркнул, что ответные меры российской стороны могут быть самыми разными. Но, как отметил эксперт, от санкций могут пострадать не только те, в отношении кого они вводятся, но и сторона, которая их принимает.